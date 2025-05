Deputado Rinaldo Modesto completa 60 anos e destaca atuação pela educação

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto celebrou seus 60 anos nesta sexta-feira (30) refletindo sobre sua trajetória política e pessoal. Natural de Glória de Dourados, Rinaldo cresceu em Culturama, distrito de Fátima do Sul, onde aprendeu os valores do trabalho e da solidariedade. Mudou-se para Campo Grande em busca de educação e melhores oportunidades, trabalhando em diversas funções antes de se tornar professor e, depois, político.

Com cinco mandatos como deputado estadual e dois como vereador, Rinaldo mantém forte ligação com a comunidade, iniciando sua vida pública como presidente da associação de moradores do bairro Parati. Ele destaca a importância de estar próximo da população para entender e atender suas necessidades.

Junto com sua irmã, Rose Modesto, criou o projeto social Tocando em Frente, que oferece oficinas culturais e esportivas gratuitas em diversos bairros da capital, beneficiando crianças, jovens e famílias.

Na Assembleia Legislativa, Rinaldo é conhecido pela defesa da educação, tendo aprovado leis importantes como a meia-entrada para professores e iniciativas para capacitação de educadores e inclusão de alunos com autismo. Também atua em projetos voltados à proteção social, saúde e segurança pública.

Casado e avô, o deputado declara sentir-se realizado e agradecido, reafirmando seu compromisso de promover a dignidade e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.