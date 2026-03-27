Deputado Rinaldo entrega título de Visitante Ilustre a artista português durante exposição na ALEMS

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou nesta quinta-feira, 26, a abertura da exposição “Amarras”, que conecta arte, natureza e memória entre Brasil e Portugal.

Durante o evento, o deputado estadual Rinaldo Modesto, um dos proponentes do evento, realizou a entrega do título de Visitante Ilustre ao artista português Santiago Belacqua, em reconhecimento à sua contribuição artística e ao intercâmbio cultural promovido pela mostra.

Belacqua é reconhecido internacionalmente por sua atuação nas artes visuais, com obras que transitam entre a pintura, a arte sacra e a reflexão sobre temas como fé, memória e cultura da paz.

Para o deputado Rinaldo, que é Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALEMS, valorizar a arte é também fortalecer a identidade cultural e ampliar horizontes. “A cultura tem o poder de conectar povos, contar histórias e inspirar novas formas de ver o mundo. Receber um artista internacional em Mato Grosso do Sul é motivo de orgulho para todos nós”, destacou.
A iniciativa foi idealizada em parceria com a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS) e o PEN Clube do Brasil – Centro-Oeste, reunindo histórias, arte e conexões entre diferentes culturas.

A ação reforça o compromisso do deputado no incentivo à cultura e na promoção de iniciativas que ampliam o acesso da população à arte em Mato Grosso do Sul. “A cultura gera oportunidades, fortalece identidades e aproxima realidades. Esse é um compromisso do nosso mandato”, afirmou.

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