Deputado Professor Rinaldo Modesto acompanha governador em reuniões do MS Ativo

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos-MS) participou de reuniões do programa MS Ativo ao lado do governador de Mato Grosso do Sul, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento dos 79 municípios do estado. O encontro, realizado na sede do Governo em Campo Grande, discutiu investimentos em infraestrutura urbana com base nas demandas apresentadas por prefeitos.

Durante esta etapa, os municípios de Fátima do Sul e Caarapó apresentaram projetos prioritários. Fátima do Sul solicitou a restauração da MS-147 e a revitalização da Avenida Nove de Julho. Já Caarapó pediu a pavimentação do bairro Vila Planalto e de trecho da Rua Maranhão, importante via para o escoamento da produção local.

“O MS Ativo permite que trabalhemos com foco real nas necessidades da população. É uma honra acompanhar essas decisões ao lado do governador”, afirmou o deputado.

Na Assembleia Legislativa, Rinaldo também defendeu os peritos oficiais forenses, solicitando valorização salarial, reestruturação do plano de cargos e realização de concurso público. Ele destacou a excelência do trabalho desses profissionais e afirmou confiar na atenção do governo à demanda.