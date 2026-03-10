Deputado Paulo Duarte homenageia Joana Michalski

SIDROLÂNDIA (MS) – O deputado estadual Paulo Duarte prestou homenagem à vereadora Joana Marques de Almeida Michalski, de Sidrolândia, durante sessão solene no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), concedendo-lhe o Troféu Celina Jallad, honraria destinada a mulheres com destaque na atuação social. Nascida em Montes Claros de Goiás, Joana construiu sua trajetória no município, dedicando-se à família, à vida pública e à defesa das políticas sociais. Atuou como secretária municipal de Assistência Social, destacando-se pelo atendimento humanizado e pela defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eleita vereadora, cumpre seu segundo mandato e foi a segunda mais votada nas últimas eleições, demonstrando reconhecimento da população. No Legislativo, mantém foco em causas sociais e no desenvolvimento local, promovendo políticas públicas eficazes.

O presidente da Alems, deputado Gerson Claro, parabenizou Paulo Duarte pela Resolução que estabelece a entrega do Troféu Celina Jallad como única homenagem no horário das sessões, valorizando o reconhecimento feminino. A medida reforça a importância de destacar mulheres no Parlamento estadual e dá maior significado à honraria no calendário oficial. A cerimônia contou com presença de autoridades e membros da comunidade, celebrando a dedicação e o comprometimento de Joana Michalski com a sociedade. O Troféu Celina Jallad simboliza o reconhecimento do trabalho das mulheres na construção de políticas públicas que impactam positivamente a população.