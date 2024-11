Deputado Junior Mochi apresenta indicações para melhorias em Coxim e Campo Grande

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou na manhã desta terça-feira, 19, duas indicações voltadas a atender demandas da população de Mato Grosso do Sul. As propostas buscam promover melhorias em infraestrutura e segurança viária para os municípios de Coxim e Campo Grande.

Coxim: Solicitação de material fresado para manutenção de vias

Atendendo ao pedido do vereador Carlos Henrique, da Câmara Municipal de Coxim, Junior Mochi encaminhou indicação ao presidente da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. – CCR MSVia, solicitando a doação de material fresado, resultante do processo de manutenção da BR-163. Este resíduo, também chamado de fresa de asfalto, é amplamente utilizado no cascalhamento de vias não pavimentadas e pode ser essencial para atender às necessidades do município de Coxim.

A justificativa do pedido destaca que a CCR MSVia, responsável pela administração da BR-163, realiza obras de pavimentação asfáltica que geram este material, cujo reaproveitamento poderia trazer benefícios significativos para as ruas não pavimentadas do município, promovendo melhorias no trânsito e na qualidade de vida dos moradores.

“Essa iniciativa visa atender ao anseio da população de Coxim, que busca soluções para a melhoria da infraestrutura local, além de reforçar o papel social da CCR MSVia, contemplando as comunidades no entorno da rodovia”, afirmou o deputado.

Campo Grande: Implantação de semáforo no bairro Centro

Outra indicação apresentada pelo deputado Junior Mochi foi encaminhada à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Paulo da Silva, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP-CG), Ednei Marcelo Miglioli. O parlamentar solicitou a implantação de um semáforo no cruzamento da Rua das Garças com a Rua 13 de Junho, no bairro Centro.

A necessidade do pleito se baseia no grande fluxo de veículos, pedestres e ciclistas no local, agravado pelo aumento de acidentes nos últimos anos. Segundo relatos dos moradores, a travessia na região tem se tornado perigosa devido à alta velocidade dos veículos, estacionamento irregular em áreas de faixa amarela e baixa visibilidade para motoristas.

“Os moradores e motoristas que utilizam esse trecho relatam dificuldades para atravessar a via e riscos constantes de acidentes. Um estudo técnico para a instalação de um semáforo é fundamental para garantir segurança e melhor trafegabilidade no local”, enfatizou Mochi.