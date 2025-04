Deputado Jamilson Name solicita investimentos em infraestrutura para o município de Pedro Gomes

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou, nesta segunda-feira (01), novas solicitações ao Governo do Estado e à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (AGESUL), com foco em melhorias de infraestrutura para Pedro Gomes, no norte de Mato Grosso do Sul. Os pedidos foram feitos com o apoio dos vereadores Nicanor da Silva Farias, Sandoval Alves de Oliveira, Adaídes Francisco de Morais, Reges Nunes de Paula e Sérgio Carlos Borges.

Uma das principais demandas é a pavimentação asfáltica e drenagem para as ruas Ceará, Nivaldo Baltazar Muniz e a Travessa Presidente Getúlio Vargas, localizadas na Vila Maria. De acordo com o deputado, os moradores da região enfrentam sérios problemas durante as chuvas, quando a lama dificulta a mobilidade, e também nos períodos de estiagem, com a poeira constante. “Essas obras não são apenas uma questão de infraestrutura, mas de qualidade de vida. Melhorar o tráfego nas ruas da Vila Maria vai beneficiar diretamente as famílias, proporcionando mais conforto e segurança para todos”, afirmou Jamilson Name.

Outro pedido importante é a pavimentação da MS-215, que liga Pedro Gomes a Alto Araguaia, em Mato Grosso. O deputado destacou que a rodovia é essencial para diminuir o isolamento do município e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. “A pavimentação da MS-215 é um passo crucial para abrir portas para o crescimento de Pedro Gomes. A estrada facilitará o acesso ao município, atraindo mais investimentos e gerando mais oportunidades de emprego para nossa população”, explicou.

Além disso, Jamilson Name solicitou obras de cascalhamento e compactação na rodovia MS-418, que liga Pedro Gomes à BR-163, beneficiando os povoados do Bananal e Olho D’Água. A estrada, que se encontra em condições precárias, tem sido um obstáculo para o transporte escolar e o deslocamento da população, especialmente em épocas de chuva.

“Essas rodovias são vitais para a integração da nossa região, e é urgente que as autoridades atendam a essas demandas. Vamos continuar trabalhando para garantir que Pedro Gomes tenha a infraestrutura necessária para se desenvolver e oferecer uma vida melhor para seus habitantes”, completou o deputado.