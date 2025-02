Deputado Jamilson Name solicita construção de quadra poliesportiva para Escola Municipal em Fátima do Sul

O deputado estadual Jamilson Name, atendendo a solicitação dos vereadores Nilsinho Construtor e Silvaninha, da Câmara Municipal de Fátima do Sul, apresentou, no dia 6 de fevereiro de 2025, uma Indicação à Secretaria Estadual de Educação (SED/MS), com o objetivo de viabilizar, por meio de convênio, a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal São Francisco, localizada no Bairro Centro Educacional, no município de Fátima do Sul/MS.

O pedido tem como base a realidade enfrentada pela escola, que, apesar de contar com um elevado número de alunos e uma equipe de professores de Educação Física dedicada, sofre com a falta de um espaço adequado para a prática esportiva. Em 2024, os alunos participaram de diversas competições e se destacaram, especialmente nas modalidades de futsal e atletismo. No entanto, as dificuldades em treinar e praticar esportes devido à ausência de uma quadra própria dificultam o desenvolvimento pleno dos estudantes.

O deputado Jamilson Name destacou que, em 2023, mesmo sem as condições ideais de infraestrutura, a Escola Municipal São Francisco conquistou o título de campeã no futsal e obteve ótimos resultados em outras modalidades de atletismo. Esses feitos evidenciam o grande potencial dos alunos, que, com o apoio de um espaço adequado, poderiam alcançar ainda mais conquistas.

A Escola Municipal São Francisco atende cerca de 748 alunos e conta com 5 profissionais de Educação Física, além de 60 funcionários que também seriam beneficiados pela construção da quadra. O espaço proporcionaria um ambiente adequado para as aulas de Educação Física, além de fomentar a prática esportiva, fundamental para o desenvolvimento psicossocial das crianças e adolescentes da região.

“A construção da quadra poliesportiva trará enormes benefícios para a população local, promovendo a inclusão social e o incentivo à prática esportiva, fatores essenciais para o desenvolvimento integral dos jovens de Fátima do Sul”, ressaltou Jamilson Name.

A expectativa é que o pedido seja atendido com a brevidade necessária, garantindo melhores condições para os alunos da Escola Municipal São Francisco e contribuindo para o fortalecimento do esporte educacional na cidade. A solicitação foi encaminhada ao Sr. Helio Queiroz Daher, secretário Estadual de Educação.