sábado, 21/02/2026

Deputado Hashioka celebra viabilidade de ponte entre MS e PR

Nova obra promete encurtar trajeto e facilitar escoamento de produção

Foto: Wagner Guimarães/ALEMS.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) discutiu nesta quinta-feira (19) a conclusão do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, ligando Taquarussu (MS) a Porto São José (PR). O deputado Roberto Hashioka (União) destacou que a obra terá cerca de 2 quilômetros e integrará a MS-473 à PR-577, com contorno de acesso à BR-376. Segundo o parlamentar, o projeto, contratado pelo Governo do Paraná via Itaipu Binacional, deve reduzir em até uma hora o trajeto até o Porto de Paranaguá, beneficiando o escoamento da produção local. Hashioka lembrou que a ideia vem desde 2013, quando era prefeito de Nova Andradina e promoveu audiência pública sobre a necessidade da ligação.

Ele ressaltou ainda os desafios técnicos da transposição do Rio Paraná e das áreas de várzea do Rio Bahia e do Rio Ivinhema. Os governadores dos dois estados apoiam a iniciativa e já programam a agenda para o início do processo licitatório. A ponte é vista como estratégica para o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região, com impacto positivo também para o Norte do Brasil. O deputado afirmou que a concretização do projeto representa a realização de um antigo desejo regional. A expectativa é que a obra impulsione investimentos e fortaleça a integração entre Mato Grosso do Sul e Paraná.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

