Deputado federal Beto Pereira realiza entregas de obras em Rochedo, Corguinho e Rio Negro: “Temos visto as cidades receberem importantes investimentos”

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) acompanhou o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, no sábado (1º), no lançamento de obras nas cidades de Rochedo, Rio Negro e Corguinho. Um sonho antigo da população está se concretizando com a conclusão da Rodovia MS-244, que liga Corguinho ao Distrito de Taboco.

Com a nova pavimentação, os produtores locais, que enfrentavam sérias dificuldades para escoar sua safra, agora poderão contar com uma rota direta e segura. “Com a conclusão de mais 23 km, em breve teremos mais 23 km para conectar a Ponte do Grego a Rio Negro, promovendo toda a integração dessa região. Esta rodovia representa um marco para nossa comunidade, que há muito aguardava por essa importante melhoria”, destacou Beto.

Em Corguinho, as melhorias não se limitaram à rodovia. Beto também acompanhou a reforma e ampliação da Escola Estadual José Alves Quito, um investimento essencial para receber mais estudantes e garantir uma educação de qualidade. “Cada obra representa um passo em direção a um futuro melhor para nossas crianças”, completou.

O deputado, durante sua visita a Rochedo, destacou os avanços significativos na pavimentação e nos investimentos na educação. Ao percorrer a Escola Estadual José Alves Ribeiro, Beto pôde observar de perto as reformas realizadas e as melhorias na acessibilidade da instituição.

Ele enfatizou que essas intervenções não se tratam apenas de ajustes superficiais, mas de uma reestruturação abrangente, voltada para a criação de um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento pleno dos alunos.

Já em Rio Negro, o governador Riedel e o deputado anunciaram a ampliação do sistema de esgoto e a revitalização de estradas vicinais, além da construção de pontes em locais estratégicos como os córregos Garimpo e Retiro.

Beto ainda falou sobre a pavimentação e drenagem previstas para o bairro Santa Fé, que trarão melhorias significativas na mobilidade urbana. “Estas obras foram iniciadas durante a gestão do ex-governador Reinaldo e agora contam com novos investimentos pelo governador Riedel. Ao longo de todo esse período, temos visto as cidades receberem importantes investimentos. Nosso compromisso é dar continuidade a esse trabalho, com foco no progresso e desenvolvimento”, enfatizou.