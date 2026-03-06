sexta-feira, 6/03/2026

Deputado Estadual Professor Rinaldo visita Instituto Mirim e reafirma compromisso com fortalecimento da instituição

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto realizou visita institucional ao Instituto Mirim de Campo Grande, onde foi recebido pela presidente Patrícia Saraiva.

Durante a visita, o parlamentar conheceu de perto a estrutura da instituição e conversou com a direção sobre as principais demandas para ampliar e qualificar o atendimento oferecido aos adolescentes.

Entre as prioridades apresentadas está a renovação do laboratório de informática, fundamental para garantir inclusão digital e melhor preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Também foram discutidas melhorias na área de segurança, como a instalação de catraca de controle de acesso e sistema de vídeo monitoramento.

O deputado destacou que a instituição nunca recebeu emendas parlamentares estaduais e reafirmou seu compromisso em destinar recursos para o Instituto Mirim.

“Nosso mandato tem um olhar sensível para as instituições que transformam vidas. O Instituto Mirim realiza um trabalho essencial na formação de adolescentes, oferecendo oportunidades e construindo futuros. Vamos trabalhar para que possamos garantir recursos que fortaleçam ainda mais essa missão”, afirmou Rinaldo.

A visita reforça o compromisso do parlamentar com políticas públicas voltadas à juventude, à qualificação profissional e ao fortalecimento de entidades que promovem impacto social em Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Campo Grande moderniza sinalização viária para receber a COP15

Milton - 0
Agetran coordena logística e rotas estratégicas para o evento internacional de espécies migratórias Campo Grande iniciou a atualização das placas de trânsito em suas principais...
Leia mais

Acusado de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia

Milton - 0
Autoridades investigam novos casos ligados ao grupo suspeito de abusos sexuais João Gabriel Xavier Bertho e Mattheus Veríssimo Zoel Martins se entregaram à polícia nesta...
Leia mais

Liga Fut7 define Quartas de Final em rodada decisiva neste Fim de Semana

Milton - 0
Confrontos na Arena Botafogo encerram as oitavas de final da Copa Regional em Três Lagoas A 2ª Copa Regional Liga Fut7 entra em sua fase...
Leia mais

Briga por aluguel termina em agressões e tiros em Campo Grande

Milton - 0
Amigo do dono teria feito disparos para intimidar moradoras no bairro Centro Oeste Uma discussão entre o proprietário de um imóvel e duas jovens terminou...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia