Deputado Estadual Professor Rinaldo visita Instituto Mirim e reafirma compromisso com fortalecimento da instituição

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto realizou visita institucional ao Instituto Mirim de Campo Grande, onde foi recebido pela presidente Patrícia Saraiva.

Durante a visita, o parlamentar conheceu de perto a estrutura da instituição e conversou com a direção sobre as principais demandas para ampliar e qualificar o atendimento oferecido aos adolescentes.

Entre as prioridades apresentadas está a renovação do laboratório de informática, fundamental para garantir inclusão digital e melhor preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Também foram discutidas melhorias na área de segurança, como a instalação de catraca de controle de acesso e sistema de vídeo monitoramento.

O deputado destacou que a instituição nunca recebeu emendas parlamentares estaduais e reafirmou seu compromisso em destinar recursos para o Instituto Mirim.

“Nosso mandato tem um olhar sensível para as instituições que transformam vidas. O Instituto Mirim realiza um trabalho essencial na formação de adolescentes, oferecendo oportunidades e construindo futuros. Vamos trabalhar para que possamos garantir recursos que fortaleçam ainda mais essa missão”, afirmou Rinaldo.

A visita reforça o compromisso do parlamentar com políticas públicas voltadas à juventude, à qualificação profissional e ao fortalecimento de entidades que promovem impacto social em Mato Grosso do Sul.