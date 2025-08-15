Deputado Beto Pereira prestigia aniversário de Aquidauana

Aquidauana comemorou, nesta sexta-feira (15), seus 133 anos de emancipação político-administrativa com um desfile cívico vibrante, que contou com a participação da comunidade, fanfarras, instituições de ensino e a presença da população indígena da Aldeia Colônia Nova. O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) prestigiou o evento e foi homenageado pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), que ressaltou a importância do parlamentar para o município.

Durante a celebração, Beto Pereira destacou os investimentos que superam os R$ 50 milhões em obras fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Entre os projetos, estão a drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Alto e Vila Icaraí, com recursos de emenda parlamentar que somam R$ 7 milhões. Além da conclusão da terceira etapa da BR-419, com aporte de R$ 20 milhões.

O hospital municipal também foi contemplado com R$ 1 milhão para melhorias, e o Museu de Arte Pantaneira será reformado com R$ 222 mil, enquanto a revitalização do Mercadão Municipal aguarda aprovação de R$ 500 mil. As comemorações seguem até domingo com a ExpoAqui, feira agropecuária que destaca inovação e tecnologia para o setor.