Deputado Antonio Vaz solicita reabertura de posto policial no distrito de Quebracho em Anaurilândia

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) encaminhou um ofício ao governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, solicitando a reabertura do posto policial no distrito de Quebracho, localizado no município de Anaurilândia. O pedido também foi direcionado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e ao comandante-geral da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes. A principal reivindicação é a instalação de um efetivo policial permanente no local, visando garantir mais segurança à população.

O parlamentar destacou que a estrutura física do posto policial já está pronta, mas segue inoperante devido à ausência de agentes fixos. A falta de policiamento tem gerado preocupação entre os moradores, que enfrentam um aumento na criminalidade e na sensação de insegurança. Segundo Antonio Vaz, a presença de policiais no posto é essencial para atender de forma rápida e eficiente as ocorrências na região, garantindo ordem e tranquilidade.

A iniciativa do deputado atende a uma demanda apresentada pelo vereador Ronei Pardini (Republicanos), que tem recebido constantes reclamações da comunidade local sobre a necessidade de reforço na segurança. “A população do distrito de Quebracho precisa desse suporte. O posto policial está pronto, mas sem efetivo não cumpre sua função de proteger os cidadãos. Estamos pedindo ao governo do Estado medidas urgentes para resolver essa situação e garantir mais segurança para Anaurilândia”, ressaltou Vaz.

O deputado reforçou a importância da medida: “Os moradores estão preocupados com a segurança, e nós precisamos dar uma resposta rápida. O posto policial já existe, falta apenas colocar policiais para trabalharem ali. Isso vai ajudar a combater o crime e dar mais tranquilidade para todos.”

A solicitação agora aguarda análise dos órgãos competentes, enquanto a comunidade segue mobilizada na expectativa de uma solução para o problema. O parlamentar segue acompanhando a tramitação do pedido e reforçando a necessidade de providências imediatas para melhorar a segurança na região.