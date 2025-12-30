Defensoria Pública promove atendimentos em Cassilândia em parceria com Rotary Club

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou do evento “Rotary Day” na Praça São José, em Cassilândia, oferecendo orientações jurídicas e serviços essenciais à comunidade. O defensor público substituto Paulo Henrique Américo Lucindo destacou a importância de levar a Defensoria a quem não consegue se deslocar durante a semana. Durante o mutirão, foram realizados atendimentos, encaminhamentos e acompanhamento processual, incluindo casos complexos como o de crianças com deficiência na rede de ensino. A ação social contou ainda com serviços de odontologia, oftalmologia, corte de cabelo e apoio de diversas instituições parceiras. O evento promoveu inclusão, cidadania e fortalecimento da rede de assistência local.

A participação da Defensoria reforça o compromisso com a população em situação de vulnerabilidade. O Rotary Club local coordenou a iniciativa com apoio de APAE, ONG Amigo dos Animais e UEMS. A presença de múltiplos órgãos garantiu atendimento diversificado e abrangente. A ação demonstrou como parcerias sociais ampliam o acesso a direitos e serviços essenciais.