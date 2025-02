De olho em 2026, Coronel David articula estratégia política com Bolsonaro durante reunião em Brasília 

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Brasília nesta quarta-feira (12), para uma reunião no diretório nacional do Partido Liberal (PL) com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O encontro, que reuniu lideranças importantes, como o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) e o prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan (PP), focou na articulação política para 2026, tendo como principal pauta a elegibilidade e a candidatura de Bolsonaro à Presidência da República.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir o fortalecimento do PL em nível nacional e preparar o caminho para o retorno de Jair Bolsonaro ao cenário eleitoral. Coronel David destacou a importância dessa articulação para o futuro político do país.

“Estamos alinhando nossas ações para 2026, com o objetivo de garantir a elegibilidade de Bolsonaro e retomar o projeto que tantos brasileiros desejam ver novamente no comando da nação”, afirmou.

O encontro sinaliza o início de uma mobilização nacional do PL, que trabalha para consolidar Jair Bolsonaro como candidato à Presidência da República e ampliar a representatividade do partido nas eleições de 2026.