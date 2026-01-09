sexta-feira, 9/01/2026

Curto-circuito devasta barracos e deixa famílias desabrigadas na Capital

Milton
Publicado por Milton
Fotos/Vídeos: Itamar Buzzatta

Um incêndio de grandes proporções destruiu três barracos na comunidade Vitória 1, em Campo Grande, após um curto-circuito em uma rede elétrica clandestina. Dez cidadãos colombianos e dois casais, sendo um de brasileiros, ficaram desabrigados, mas não houve registro de feridos. O fogo teve início no barraco ocupado por um jovem de 19 anos e uma adolescente de 14, que conseguiram fugir apenas com a roupa do corpo e ainda resgatar dois cães.

Devido às moradias serem construídas com madeira e lona, as chamas se espalharam rapidamente. O Corpo de Bombeiros atuou com três viaturas e utilizou cerca de 4 mil litros de água para conter o incêndio. A ação rápida impediu que o fogo atingisse toda a ocupação, e as autoridades seguem apurando o caso, com indícios de que a causa tenha sido a fiação improvisada.

