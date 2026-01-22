sexta-feira, 23/01/2026

Criminosos invande casa e agridem casal a marteladas no Jardim Noroeste

Violência doméstica e crime chocam bairro de Campo Grande

Foto: Ilustrativa

Caroline da Silva Alves e Júlio Cesar da Silva Borges foram brutalmente agredidos na tarde desta quinta-feira (22), após a residência do casal ser invadida no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Três criminosos, incluindo uma mulher identificada como enteada de um amigo da família, desferiram golpes de martelo e coronhadas. O trio arrombou a porta e fugiu levando o celular de Caroline. Policiais do 9º Batalhão, entre eles o CB A. Barbosa e os soldados Erik e Lopes, isolaram a área para perícia. As vítimas receberam atendimento no local e foram levadas à Santa Casa, sem informações sobre seu estado de saúde. Equipes do 9º BPM fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi preso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto, sob investigação da Polícia Civil e da perícia técnica. A comunidade reagiu com choque e familiares pedem justiça. Autoridades alertam sobre invasões e orientam medidas preventivas. Testemunhas são incentivadas a colaborar com informações que levem à prisão dos envolvidos.

