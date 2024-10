Criminoso provoca acidente em Nova Andradina ao fugir da PRF com 200 kg de maconha

Um criminoso provocou um grave acidente no centro de Nova Andradina ao tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (15). O suspeito, dirigindo um Honda Fit, escapou de uma abordagem na BR-376, em Ivinhema, e seguiu em alta velocidade para Nova Andradina, com os policiais em perseguição.

Ao chegar na área central, no cruzamento da Avenida Eurico Soares Andrade com a Rua Milton Modesto, ele colidiu violentamente com um Fiat Uno, ocupado por um rapaz, uma mulher grávida e uma criança. O SAMU socorreu as vítimas.

Além do acidente, o Honda Fit estava carregado com cerca de 200 kg de maconha, acondicionada sem esconderijos, conhecida como “cavalo doido”. A droga havia sido preparada em Amambai e tinha como destino o interior de São Paulo. O criminoso foi detido pela PRF no local do acidente.