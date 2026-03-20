Cresce número de alunos no ensino superior em 2023 e 2024

Crescimento supera avanço populacional na maioria dos estados

O número de estudantes no ensino superior voltou a crescer entre 2023 e 2024, alcançando 10,23 milhões de matrículas no país, segundo a 16ª edição do Mapa do Ensino Superior, divulgada pelo Instituto Semesp. O avanço de 2,5% supera o crescimento populacional na maior parte dos estados, com exceção de Roraima, impactado pela imigração. O levantamento aponta que oito em cada dez alunos ingressam em instituições privadas e destaca a predominância do ensino a distância, que passou a representar 50,7% das matrículas, ultrapassando o ensino presencial.

Apesar da expansão, a evasão preocupa: um em cada quatro alunos da rede pública abandona o curso, enquanto na rede privada a taxa chega a dois em cada cinco. Entre os cursos mais procurados estão Pedagogia, Enfermagem e Administração no EAD privado, além de Direito e Psicologia no presencial.