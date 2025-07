Cras Vila Gaúcha atende provisoriamente no CC Tijuca II para concluir mudança.

Os atendimentos à população no Cras Vila Gaúcha, localizado no Bairro Coophavila, estão suspensos durante esta semana, para que a equipe da unidade possa concluir a mudança para o novo prédio, que será entregue na próxima segunda-feira (28). Os usuários do território que precisarem dos serviços da unidade estão sendo encaminhados para o Centro de Convivência do Bairro Tijuca II, onde terão acesso ao atendimento de Cadastro Único, além de serviços que necessitam de entrevista com assistente social.

O CC Tijuca II está localizado na Rua Piassanguaba, 1.145, na região Segredo e é uma unidade que oferece atividades em grupo para diferentes faixas etárias, como crianças, adolescentes, adultos e idosos e está vinculado aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O novo prédio do Cras Vila Gaúcha está na reta final da reforma, que abrangeu troca completa das redes hidráulica, elétrica, além de ampliação do espaço físico, revitalização do piso, construção de novos banheiros e pintura nova nas áreas externa e interna. As melhorias foram executadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) em parceria com a Sisep.

O objetivo é melhor atender a população do território e ampliar a oferta dos serviços às famílias, proporcionando um ambiente moderno e acessível para os usuários do território.

O Cras Vila Gaúcha oferece serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e a inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Até o mês de junho, a unidade realizou 12.792 atendimentos por meio dos serviços ofertados. O Cras atende em média 2,4 mil pessoas por mês, porém, com a mudança, a expectativa é ampliar o acesso aos serviços disponibilizados na unidade às famílias

“Com a entrega da nova estrutura física, será possível qualificar ainda mais a oferta dos serviços, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e ampliando o número de famílias atendidas”, ressalta a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

O novo prédio do Cras irá funcionar na Rua Beira Mar, 1.186, Coophavila II.