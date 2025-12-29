CPIs de 2025 investigam fraudes bilionárias no INSS e crime organizado

Em 2025, o Congresso concentrou esforços em investigar fraudes no INSS e ações do crime organizado, além de concluir as CPIs das Bets e da Manipulação de Apostas Esportivas. A CPMI do INSS realizou 29 reuniões até dezembro, revelando que sindicatos e associações cobravam aposentados sem autorização, movimentando até R$ 1,2 bilhão. Prisões já foram efetuadas, incluindo o operador do esquema, conhecido como “Careca do INSS”, e ex-coordenadores de benefícios. Paralelamente, a CPI do Crime Organizado mapeou rotas de lavagem de dinheiro, uso de criptomoedas e infiltração em órgãos públicos. Para 2026, as comissões planejam ouvir governadores, secretários e outros envolvidos, ampliando as investigações.

As CPIs de apostas on-line também concluíram trabalhos, com pedidos de indiciamento e propostas de leis para coibir fraudes. Os parlamentares destacam que as investigações buscam responsabilizar autores e recuperar recursos desviados, trazendo respostas à sociedade.