Corumbaense goleia time boliviano e foca na estreia contra o Operário

Subtítulo: Time alvinegro derrotou o Destroyer’s da Bolívia por 4 a 0 no Arthur Marinho

Após duas semanas de apresentação de jogadores e treinos intensos, o Corumbaense enfrentou o Destroyer’s, da segunda divisão boliviana, e venceu o amistoso por 4 a 0 no Estádio Arthur Marinho. Para o treinador Lúcio Borges, o mais importante não foi o placar, mas observar o comportamento individual e coletivo do time após o curto período de preparação iniciado em 2 de janeiro. O goleiro Zé Augusto, que voltou ao clube após temporada em Tocantins, jogou o primeiro tempo sem grandes exigências e celebrou o retorno à camisa alvinegra.

O time mostrou velocidade e boas triangulações, explorando as pontas e criando chances claras de gol, mesmo com o calor de 33 graus e duas paradas técnicas. A torcida Carijó compareceu em menor número, mas se fez ouvir no segundo tempo, comemorando principalmente o quarto gol. O Corumbaense abriu o placar com Lucas, ampliou com Cauã em cobrança de pênalti e fechou a goleada com Gabriel e Rian. O Destroyer’s não conseguiu ameaçar a meta alvinegra.

Agora, o Galo da Avenida se prepara para a estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense no próximo sábado, contra o Operário, às 17h, com transmissão da Rádio EsporteMS. A escalação utilizada foi Zé Augusto (Natan); Lucas (Rian), Matheus, Vinícius (Darlan) e Luís Fernando (Adriano); Gustavo (Pedro Tavares), Pablo (Fardino) e Charles (Donato); Cauã (Eliel), Robinho (Gabriel Lima) e Fábio (Nícolas).

