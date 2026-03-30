Corumbá recebe etapa do campeonato de IPSC e fortalece o tiro esportivo em MS.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Corumbá foi palco da primeira etapa do Campeonato de IPSC (International Practical Shooting Confederation), reunindo mais de 120 atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e também de outros estados do país. O evento foi marcado pelo alto nível técnico e pela excelente organização, consolidando-se como um grande sucesso.

Além de promover a integração entre os atletas, a etapa teve papel fundamental no ranqueamento e na pontuação dos competidores, servindo também como preparação para competições de nível nacional, como o Campeonato Brasileiro. A disputa contribuiu diretamente para o fortalecimento do desempenho dos atletas e para a evolução do tiro esportivo em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, também foram realizadas importantes entregas viabilizadas por emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marcos Pollon, que encaminhou R$ 3 milhões à Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS, beneficiando 61 clubes em todo o Estado.

Em Corumbá, três instituições foram contempladas com os recursos:
• Zagaia Clube de Tiro, que recebeu da TiroMS placas de contenção para balas;
• Elite Shooting Club, que também recebeu da TiroMS placas de contenção, reforçando a segurança dos estandes;
• CTEP, que recebeu da TiroMS um playground, proporcionando um ambiente mais acolhedor para crianças e famílias.

Os investimentos reforçam a estrutura, a segurança e a qualidade dos clubes, ampliando a capacidade de atendimento e incentivando ainda mais a prática do esporte.

O presidente da Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS, Wagner Higa, conhecido como Waguinho, destacou a importância do evento e das entregas realizadas. Segundo ele, é motivo de grande satisfação realizar uma etapa em Corumbá com expressiva participação de atletas de dentro e de fora do Estado. Ressaltou, ainda, que os investimentos são fundamentais para fortalecer os estandes e elevar o nível do tiro esportivo em Mato Grosso do Sul.

O deputado federal Marcos Pollon foi representado no evento por seu assessor Neisac, que destacou a relevância dos investimentos e enfatizou que a melhoria da estrutura dos estandes proporciona mais segurança aos praticantes do esporte. Segundo ele, os recursos garantem melhores condições de funcionamento aos clubes do Estado, fortalecendo a prática segura do tiro esportivo e oferecendo mais qualidade tanto para novos atletas quanto para aqueles que já praticam a modalidade.

A Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS agradeceu o apoio parlamentar e o compromisso com o esporte, especialmente no incentivo à melhoria da infraestrutura dos clubes.

Novas etapas do campeonato já estão previstas, e as datas poderão ser acompanhadas pelos canais oficiais da Federação.

O campeonato segue firme, promovendo o esporte, revelando talentos e elevando cada vez mais o nível do tiro esportivo em Mato Grosso do Sul.

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