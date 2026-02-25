quinta-feira, 26/02/2026

CORUMBÁ: Prefeitura inicia construção dos 21 dias de ativismo contra a discriminação racial e religiosa

ANELISE PEREIRA
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), através da Superintendência de Políticas Públicas e da Gerência de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, realizou uma roda de conversa com lideranças religiosas de matrizes africanas para o alinhamento de ações voltadas ao enfrentamento da intolerância religiosa no município.

O encontro integra a construção da programação dos 21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Discriminação Racial e Religiosa, que acontecerá no mês de março – período reconhecido como um mês de lutas, mobilização e reflexão em defesa da igualdade racial, da liberdade religiosa e dos direitos humanos.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional, ouvir as lideranças, acolher demandas e construir, de forma participativa, estratégias de promoção do respeito, da convivência pacífica e da garantia de direitos.

Durante a reunião, foram discutidas propostas de atividades educativas, ações de conscientização, momentos formativos e iniciativas públicas que reafirmem o compromisso do município com o combate ao racismo, à intolerância religiosa e a todas as formas de discriminação.

