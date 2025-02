CORUMBÁ: Curso qualifica agentes Comunitários de Saúde para uso de sistemas de informação

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a segunda etapa da capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para utilização dos tablets recebidos em outubro de 2024. Técnicos representantes da empresa Gênesis, gestora dos sistemas de informação utilizados nas visitas domiciliares, estiveram no município para a qualificação dos ACS. Realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) em 06 de fevereiro, o encontro ocorreu no polo da universidade Unicesumar localizado no município.

O objetivo do encontro foi aprimorar a atividade dos agentes ao incorporar recursos tecnológicos na rotina das equipes de saúde. Esta atualização possibilita uma ligação direta entre os profissionais e as entidades gestoras, permitindo a obtenção de dados em tempo real, a avaliação de indicadores de saúde e a execução de estratégias mais precisas para servir à comunidade.

A integração entre o serviço executado na comunidade e o acesso aos dados de forma digital, traz a possibilidade de inovação, investimento e análise do cenário do território em tempo oportuno. O uso de tablets por ACS tem como meta otimizar o trabalho diário, melhorar o atendimento à população e facilitar o acesso a informações sobre os pacientes e territórios.

Uma grande vantagem da utilização dos tablets nas visitas domiciliares realizadas pelos ACS é a redução, e em alguns casos eliminação da necessidade de registros manuais, otimizando o tempo de realização de tarefas administrativas e possibilitando maior dedicação à assistência direta ao usuário.