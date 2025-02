CORUMBÁ: Auditoria em saúde recebe qualificação sobre uso de inteligência artificial.

O Serviço Municipal de Auditoria de Corumbá promoveu na sexta-feira, 07 de fevereiro, qualificação para aprimoramento das habilidades de seus profissionais. Os auditores foram atualizados sobre as melhores práticas na elaboração de pareceres técnicos, seguindo as diretrizes do Sistema Nacional de Auditoria. Também aprofundaram a discussão sobre o uso adequado da Inteligência Artificial (IA) para otimizar os processos e receberam treinamento sobre o Sistema Tabwin e sua importância para garantir a qualidade dos serviços de auditoria.

As atividades estão em consonância com as ações do Denasus, que em 22 de janeiro de 2025 lançou a Portaria GM/MS n° 6.552, instituindo o Laboratório de Inovação em Auditoria (L.I.A.) no âmbito do Denasus, com o objetivo de promover a modernização e a inovação nos processos de auditoria do SUS.

Conduzida pela diretora-geral de Auditoria, Suzana Figueiredo, apresentou as inovações em IA e a experiência adquirida no 22° Encontro Estadual de Auditores. Segundo Suzana, “são ferramentas que, se utilizadas de forma adequada, otimizam os processos de trabalho e auxiliam no decorrer das atividades”. A auditora Marina Galharte discutiu a estrutura dos pareceres da Auditoria Municipal em Saúde, seguindo o compêndio de Orientações Técnicas do Denasus e estruturado com base nas necessidades do município.

Finalizando as atividades de educação permanente do dia, o auditor Aristides Nunes deu continuidade ao treinamento no sistema Tabwin, no qual toda a equipe de auditoria realizou buscas de dados avançadas sobre o perfil epidemiológico do município, para análise, avaliação e, portanto, auxiliando na proposição de novas estratégias de gestão.

Para a equipe, além da troca de experiências, é fundamental manter as estratégias de uso de metodologias modernas, contribuindo para a melhoria contínua dos processos. A atividade reafirma o compromisso da Auditoria em manter seus profissionais atualizados, assegurando o cumprimento dos compromissos estabelecidos no Plano Anual de Auditoria em Saúde de Corumbá.