Corrida do Agro distribui alimentos a entidades beneficentes de Campo Grande

A primeira edição da Corrida do Agro, realizada no último domingo (23) em Campo Grande, arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos que foram distribuídos para diversas entidades beneficentes. A ação beneficiou cerca de 500 pessoas, com a entrega de mantimentos a instituições como o Instituto Maná do Céu, que atende crianças e famílias, e o Hospital Nosso Lar, que acolhe pacientes em tratamento. Organizada pela Novilho Precoce MS e Embrapa Gado de Corte, o evento contou com o apoio do Sistema Famasul e reuniu aproximadamente 800 atletas, que contribuíram com 2 kg de alimentos não perecíveis cada.

Além de promover a solidariedade, a corrida celebrou os 50 anos da Embrapa Gado de Corte e evidenciou o compromisso do setor agropecuário com a responsabilidade social. Para as entidades, a doação chegou em boa hora, oferecendo apoio fundamental a quem mais precisa.