Coronel David impulsiona esporte e entrega Arena no Coophatrabalho com apoio do governo do estado e da Prefeitura

Resultado de articulação direta do deputado estadual Coronel David (PL), foi entregue oficialmente nesta terça-feira (29), a Arena Esportiva do bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. A obra é fruto de solicitação feita pelo parlamentar ainda em 2021, na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja, e executada por meio de parceria entre o atual governador, Eduardo Riedel e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

A estrutura, instalada na Rua Presidente Café Filho, faz parte de um pacote de investimentos em regiões periféricas da Capital, onde o acesso a espaços de lazer e prática esportiva sempre foi limitado. A indicação feita por Coronel David, já beneficiou o bairro Coophavilla II e muito em breve, contemplará o bairro Zé Pereira.

A arena inaugurada este ano no bairro Coophavilla II, está localizada na Rua do Cabo, entre a Avenida Gunter Hans e a Rua dos Crustáceos. Já no bairro Zé Pereira, a arena será entregue na esquina da Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro com a Itaporanga.

Durante a inauguração no Coophatrabalho, Coronel David enfatizou a importância do esporte e do lazer como instrumentos de paz e prevenção à violência. “Eu sou da segurança pública e sei o quanto é importante nós conjugarmos lazer e esporte como instrumentos de paz. Eles afastam a violência e trazem as crianças para um convívio saudável, retirando-as da possibilidade de serem atraídas por comportamentos negativos”, afirmou.

O deputado também ressaltou a importância da colaboração entre os diversos setores da sociedade. “Parabenizo a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, e, William, você tem uma grande responsabilidade de cuidar bem desse espaço. Ele precisa ser sempre o centro de união do bairro da Coophatrabalho, para que todos desfrutem dele e tenham a consciência de que é um espaço de todos e que todos têm a responsabilidade de mantê-lo.”

William da Silva, presidente do bairro Coophatrabalho, falou sobre a importância da entrega da arena para a comunidade local.

“Essa arena dá às nossas crianças a chance de interagir e ter algo a mais após a escola, podendo praticar esporte e se tornar cidadãos de bem. A parceria com o deputado Coronel David, é fundamental. Mas também precisamos fazer nossa parte. Devemos cuidar e zelar por esse espaço para que ele se mantenha sempre conservado”, disse.

Projetadas com grama sintética, as arenas contam com campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, oferecendo estrutura moderna, segura e acessível para a prática de esporte e interação social.