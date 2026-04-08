Copa dos Campeões agita Campo Grande neste fim de semana

Competição organizada pela Assomasul promete partidas disputadas
O futebol amador sul-mato-grossense terá atenção especial neste fim de semana com a realização da Copa dos Campeões, organizada pela Assomasul. O evento reunirá representantes de 13 equipes classificadas de municípios como Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Caarapó, Jardim e Tacuru, prometendo jogos emocionantes e grande presença de público.
As partidas ocorrerão no Estádio Jacques da Luz, com início no sábado, incluindo sorteio dos confrontos às 13h e solenidade de abertura às 13h15, com a bola rolando às 13h30. No domingo, as semifinais começam às 8h35 e a grande final às 9h30, definindo o campeão. O torneio reforça o papel do esporte como integração entre cidades e incentivo ao futebol amador local.