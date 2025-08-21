quinta-feira, 21/08/2025

Conselheiro Osmar Jeronymo é convocado a retornar ao cargo no TCE-MS

Decisão do Supremo Tribunal Federal obriga Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul a revogar substituição e reintegrar conselheiro.

Milton
Publicado por Milton
Foto por: Mary Vasques

Em edição extra do Diário Oficial do TCE-MS nesta quinta-feira (21), a presidência da Corte publicou a convocação do conselheiro Osmar Jeronymo para o retorno imediato ao cargo. A medida atende a uma determinação do Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no Inquérito 4.982-DF.

Com a decisão, foi revogada a Portaria TCE/MS nº 204, de 14 de maio de 2025, que havia convocado o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira para atuar em substituição. A reintegração de Jeronymo encerra o período de afastamento determinado anteriormente, restabelecendo a composição original da Corte de Contas.

A medida reforça a autoridade do STF sobre decisões administrativas dos tribunais estaduais e garante a continuidade dos trabalhos sob a liderança do conselheiro titular.

