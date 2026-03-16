segunda-feira, 16/03/2026

Congresso internacional sobre autismo reforça inclusão na fronteira

Evento reúne especialistas e destaca políticas públicas de apoio em Mato Grosso do Sul

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Álvaro Rezende/Secom

Encontro em Ponta Porã reúne cerca de 1,7 mil participantes e reforça ações de inclusão e capacitação sobre TEA

Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, teve início em Ponta Porã o Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira, um dos maiores eventos do país voltados à inclusão e acolhimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A abertura contou com a presença do governador Eduardo Riedel, que destacou a importância de promover conhecimento e garantir que o desenvolvimento do Estado não deixe ninguém para trás.

O congresso ocorreu nos dias 14 e 15 de março e reúne 18 palestrantes especialistas nas áreas de ciência, educação, prática clínica e inclusão, com expectativa de público de 1.700 participantes. Idealizado por Chayene Marques Georges do Amaral, o evento surgiu a partir da experiência com sua filha Ayla e busca levar informação e esperança às famílias.

A programação inclui debates técnicos e científicos, além de painéis sobre políticas públicas com autoridades estaduais e municipais. O encontro consolida-se como um dos principais espaços de discussão sobre autismo no Brasil, fortalecendo ações de conscientização e inclusão social.

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