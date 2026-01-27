Confronto com a PM deixa mortos em Dourados

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante um confronto armado com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27), no bairro Jardim Pantanal, em Dourados (MS). Segundo a corporação, as mortes ocorreram no local, enquanto os feridos foram socorridos em estado grave e encaminhados ao Hospital da Vida. Nenhum policial se feriu na ação, que teve início durante uma abordagem da Força Tática. Até o momento, a polícia não informou qual crime motivou a operação.

A prioridade, conforme a PM, foi prestar socorro às vítimas. A corporação permaneceu no local para apurar as circunstâncias do confronto. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do tiroteio.