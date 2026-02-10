Confira o resultado do sorteio de ambulantes para o Carnaval 2026

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) publicou, na edição desta terça-feira (10), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande nº 8.218), o resultado definitivo do sorteio dos comerciantes e ambulantes habilitados para atuarem durante as festividades do Carnaval 2026, na Esplanada Ferroviária.

O resultado refere-se ao Edital de Chamamento Público nº 2/2026-03, que trata da seleção de vendedores ambulantes não circulantes, nas modalidades barraca e trailer/food truck, autorizados a comercializar produtos no evento, que será realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026.

Conforme a publicação oficial, foram definidos os habilitados para os diferentes setores e modalidades, contemplando as categorias de alimentos e bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas, distribuídas entre ampla concorrência e cotas específicas, como cota racial, cota indígena e pessoas com deficiência (PCD), previsto em edital.

A divulgação do resultado definitivo encerra a etapa de seleção dos comerciantes aptos a atuar durante o período carnavalesco no espaço público, garantindo transparência, organização e o cumprimento dos critérios estabelecidos no chamamento público.

O edital e a relação completa dos habilitados por setor estão disponíveis para consulta no Diogrande, páginas 5 e 6 da edição. Confira aqui.