quinta-feira, 5/03/2026

Condenado, “Japonês da Federal” entra na Prefeitura de Cuiabá

Prefeito defende nomeação e destaca experiência do ex-agente

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Prefeito defende nomeação e cita experiência do ex-agente da Polícia Federal, apesar da condenação por corrupção

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), nomeou Newton Hidenori Ishii, conhecido como “Japonês da Federal”, para um cargo comissionado na Prefeitura, apesar de condenação em 2016 por facilitação de contrabando. A nomeação para a função de Gestão, Direção e Assessoramento de Secretário Adjunto de Governo passou a valer na última segunda-feira. Brunini defende a escolha, destacando a “disciplina, postura técnica e experiência em funções estratégicas” de Newton, que atuará na articulação institucional e no fortalecimento do compliance interno.

O ex-agente da Polícia Federal ingressou na corporação em 1976 e teve histórico de prisões relacionadas ao contrabando e à Operação Sucuri. Após cumprir parte da pena em regime semiaberto, Newton chegou a retirar a tornozeleira eletrônica e voltou a atuar em escoltas. Em 2016, cogitou carreira política, mas desistiu após repercussão negativa. A gestão municipal afirma que sua presença visa capacitar colaboradores e aumentar a eficiência administrativa. Críticos questionam a legitimidade da nomeação diante de antecedentes criminais.

A medida reforça a estratégia do prefeito bolsonarista de integrar figuras com experiência em funções estratégicas, independentemente de condenações anteriores. Newton atuará em Cuiabá pelo período em que permanecer na cidade, conforme nota oficial da prefeitura.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Piloto de Morre morre na MS-384 e namorada fica em estado grave

Milton - 0
Mulher foi transferida em vaga zero para Campo Grande Adroaldo Sanabria, de 39 anos, morreu na tarde de domingo (1º) após um acidente de moto...
Leia mais

Guarda Municipal captura foragido em estacionamento de UPA

Milton - 0
Prisão ocorreu durante ronda de rotina na madrugada A Guarda Municipal de Dourados prendeu, na madrugada desta quarta-feira (4), um homem com mandado de prisão...
Leia mais

PF prende delegado de SP por corrupção e lavagem de dinheiro

Milton - 0
Operação Bazaar cumpre 25 mandados e investiga pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos O delegado da Polícia Civil de São Paulo, João Eduardo da...
Leia mais

Perseguição policial termina com grande apreensão

Milton - 0
Mercadorias ilegais avaliadas em mais de R$ 450 mil foram apreendidas em rodovia de Mato Grosso do Sul Uma perseguição policial na quarta-feira (4) terminou...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia