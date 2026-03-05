Condenado, “Japonês da Federal” entra na Prefeitura de Cuiabá

Prefeito defende nomeação e cita experiência do ex-agente da Polícia Federal, apesar da condenação por corrupção

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), nomeou Newton Hidenori Ishii, conhecido como “Japonês da Federal”, para um cargo comissionado na Prefeitura, apesar de condenação em 2016 por facilitação de contrabando. A nomeação para a função de Gestão, Direção e Assessoramento de Secretário Adjunto de Governo passou a valer na última segunda-feira. Brunini defende a escolha, destacando a “disciplina, postura técnica e experiência em funções estratégicas” de Newton, que atuará na articulação institucional e no fortalecimento do compliance interno.

O ex-agente da Polícia Federal ingressou na corporação em 1976 e teve histórico de prisões relacionadas ao contrabando e à Operação Sucuri. Após cumprir parte da pena em regime semiaberto, Newton chegou a retirar a tornozeleira eletrônica e voltou a atuar em escoltas. Em 2016, cogitou carreira política, mas desistiu após repercussão negativa. A gestão municipal afirma que sua presença visa capacitar colaboradores e aumentar a eficiência administrativa. Críticos questionam a legitimidade da nomeação diante de antecedentes criminais.

A medida reforça a estratégia do prefeito bolsonarista de integrar figuras com experiência em funções estratégicas, independentemente de condenações anteriores. Newton atuará em Cuiabá pelo período em que permanecer na cidade, conforme nota oficial da prefeitura.