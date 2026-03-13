Concessão do Morenão será assinada ainda em março

Riedel anuncia assinatura de concessão do Morenão ainda em março

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, confirmou que a concessão do Estádio Pedro Pedrossian – Morenão – com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) será assinada ainda neste mês, permitindo o início das obras. A iniciativa busca viabilizar a recuperação e reabertura da principal praça esportiva de Campo Grande, inaugurada em 1971. Segundo Riedel, o acordo será um passo importante para fortalecer o calendário do futebol no Estado e retomar as atividades esportivas.

A administração do estádio ficará subordinada à Secretaria de Estado de Esporte, segundo o secretário Marcelo Miranda. Intervenções estruturais estão previstas para os próximos meses, com expectativa de revitalização completa. A concessão é considerada estratégica para modernizar o local e ampliar a oferta de eventos esportivos. O Portal EsporteMS havia antecipado a negociação, reforçando o compromisso do governo com o esporte regional.