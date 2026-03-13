sábado, 14/03/2026

Concessão do Morenão será assinada ainda em março

Estado e UFMS formalizam acordo para recuperação do estádio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Aquivo EMS

Riedel anuncia assinatura de concessão do Morenão ainda em março

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, confirmou que a concessão do Estádio Pedro Pedrossian – Morenão – com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) será assinada ainda neste mês, permitindo o início das obras. A iniciativa busca viabilizar a recuperação e reabertura da principal praça esportiva de Campo Grande, inaugurada em 1971. Segundo Riedel, o acordo será um passo importante para fortalecer o calendário do futebol no Estado e retomar as atividades esportivas.

A administração do estádio ficará subordinada à Secretaria de Estado de Esporte, segundo o secretário Marcelo Miranda. Intervenções estruturais estão previstas para os próximos meses, com expectativa de revitalização completa. A concessão é considerada estratégica para modernizar o local e ampliar a oferta de eventos esportivos. O Portal EsporteMS havia antecipado a negociação, reforçando o compromisso do governo com o esporte regional.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Presidente da FCDL/MS alerta para impactos do fim da escala 6×1

Milton - 0
Presidente da FCDL/MS afirma que mudança sem reforma estrutural pode elevar preços de produtos e serviços A presidente da FCDL/MS, Dra. Inês Santiago, fez um...
Leia mais

Execução de preso no corredor da morte é suspensa nos EUA

Milton - 0
Caso levanta debate sobre responsabilidade criminal de cúmplices nos Estados Unidos Um homem condenado à morte por um crime que não cometeu diretamente teve a...
Leia mais

Fundação de Cultura seleciona OSCs para eventos em MS

Milton - 0
Chamamento público permite propostas de até R$ 900 mil sem contrapartida financeira A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou chamamento público para...
Leia mais

Piloto de Moto morre após pneu estourar na BR-163

Milton - 0
Vítima chegou a ser socorrida e transferida para hospital em Dourados, mas morreu horas depois Milton Santos Taglialenha, 64 anos, morreu na noite de quinta-feira...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia