Comissão Eleitoral do PGJ 2026 é definida

O Colégio de Procuradores do MPMS realizou nesta quarta-feira (14) a primeira reunião ordinária de 2026, na qual foram definidos os membros titulares e suplentes da Comissão Eleitoral responsável pela escolha do Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2026. Os Procuradores de Justiça titulares são Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Olavo Monteiro Mascarenhas, enquanto os suplentes são Clovis Amauri Smaniotto e Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira. Representando a primeira instância, foram indicadas como Promotoras de Justiça titulares Regina Dörnte Broch e Cristiane Alencar, com Candy Hiroki Cruz Marques Moreira e Emy Louise Souza de Almeida Albertini como suplentes.

Durante a reunião, o Corregedor-Geral de Justiça apresentou uma inovação no Sistema de Automação da Justiça (SAJ), que permitirá aos Procuradores realizar inspeções permanentes diretamente nos processos, agilizando as correições e modernizando as rotinas institucionais. A medida fortalece os mecanismos de controle interno, aumenta a eficiência e garante maior segurança jurídica aos procedimentos do MPMS.