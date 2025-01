Cometa mais brilhante do ano poderá ser visto em Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira

O chamado cometa C/2024 G3 (ATLAS) será o mais brilhante de 2025 e poderá ser visto nesta terça-feira (14), em Mato Grosso do Sul. O melhor horário para a população local avistá-lo é entre 18h30 e 19h20.

De acordo com o monitor do Clube de Astronomia Carl Sagan da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Henrique Arcuri, o brilho do cometa será semelhante ao de um planeta.

“Ele vai ter um brilho bem semelhante ao brilho de um planeta. A magnitude dele é quase zero. Só para comparação, Vênus tem magnitude de menos quatro. E a magnitude desse cometa ainda é negativa, então é bem fácil de ver. As estrelas, por exemplo, tem magnitude de um, de dois”, explica Henrique.

A magnitude estelar é uma escala que mede o brilho aparente de estrelas e outros objetos celestes que podem ser vistos da Terra. A escala é frequentemente utilizada por astrônomos.

C/2024 G3 (ATLAS)

Os cometas são grandes corpos compostos por poeira, pedras e gelo. Sua proximidade com o sol faz com que o gelo e a poeira comecem a vaporizar, e ao atingir o estado gasoso é formada a cauda do cometa.

Assim como outros cometas que passam muito perto do Sol, há uma chance de que o C/2024 G3 (ATLAS) seja completamente vaporizado.

O C/2024 G3 (ATLAS) foi descoberto em abril de 2024, pelo Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), sistema usado pela Nasa para monitorar objetos próximos à Terra e possíveis impactos.



