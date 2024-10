Combate eficaz à mosca-dos-chifres

A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) é um sério desafio para a pecuária brasileira, impactando tanto a saúde dos bovinos quanto a rentabilidade dos produtores. Em resposta a esse problema, a Vetoquinol Saúde Animal, sob a liderança do médico-veterinário Felipe Pivoto, está promovendo a Jornada Fiprotag® 210, que visa disseminar conhecimento técnico e boas práticas de manejo sanitário.

Essa jornada, realizada em diversas regiões do Brasil, tem o intuito de alertar os pecuaristas sobre os danos causados pelo parasita, que, segundo a Embrapa, gera perdas de cerca de U$ 3 bilhões anuais. O evento não só discute as melhores estratégias de controle, mas também enfatiza a importância do bem-estar animal, essencial para a produtividade no setor.

Com encontros realizados em 11 estados em setembro, o programa busca superar os resultados do ano anterior, impactando positivamente mais pecuaristas e mapeando uma grande quantidade de bovinos. O foco da jornada vai além da venda de produtos, abrangendo uma abordagem educacional que fortalece a cadeia produtiva e otimiza as práticas nas propriedades.

O sucesso da Jornada Fiprotag® 210 evidencia a necessidade de integrar tecnologias em saúde animal, especialmente em um país onde as condições climáticas favorecem a multiplicação de parasitas.