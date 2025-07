Com salário de R$ 12 mil, Campo Grande já procura seu novo Papai Noel

Ainda faltam cinco meses para o Natal, mas Campo Grande já entrou no clima natalino e está em busca de um novo Papai Noel. Isso porque, na quarta-feira (23), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) anunciou uma vaga temporária para a função de “bom velhinho”.

A remuneração prevista é de R$ 12 mil mensais, com bonificação. Além disso, não é necessário ter experiência prévia, já que o contratado receberá capacitação e suporte para desempenhar o papel.

Entre os pré-requisitos estão barba e barriga originais, empatia com crianças, ensino fundamental, no mínimo, incompleto e disponibilidade de horários — inclusive aos domingos.

“Embora ainda estejamos em julho, a magia do Natal já está no ar, e as chances de viver momentos especiais e espalhar alegria estão chegando”, destaca a Funtrab.

Os interessados em ser o novo Papai Noel devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Mais informações acesse o site da Funtrab: https://www.funtrab.ms.gov.br/.