Com protagonismo, Caravina encerra semestre com entregas concretas para MS

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por uma atuação consistente, estratégica e produtiva do Deputado Estadual Caravina na Assembleia Legislativa. Presidindo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, considerada a mais importante da Casa, Caravina foi responsável por conduzir a análise de 174 proposições legislativas, das quais, 47 tiveram pareceres emitidos pelo próprio deputado.

Além do trabalho à frente da CCJR, o deputado também contribuiu com pareceres em outras comissões permanentes da Assembleia Legislativa, como a de Educação, Cultura e Desporto, a de Saúde e a de Execução Orçamentária. Sua atuação técnica tem sido destaque por agregar conhecimento jurídico e sensibilidade política, auxiliando na tramitação de propostas fundamentais para o desenvolvimento do Estado.

Durante o semestre, Caravina apresentou 111 proposições parlamentares, reforçando seu compromisso com a representatividade e com o avanço de políticas públicas nos municípios sul-mato-grossenses. Entre essas ações, destacam-se 74 indicações, 14 requerimentos, 6 moções de congratulação, 6 Projetos de Lei, 5 Projetos de Resolução, além de moções de pesar, de aplauso e apoio.

Entre os projetos de lei em tramitação, ganham destaque a proposta que denomina oficialmente de “Vale da Celulose” o conjunto de municípios impulsionados pela cadeia produtiva da celulose, evidenciando a importância econômica e estratégica desse polo, além de incluir o Pantanal Tech MS no Calendário Oficial de Eventos do Estado, fortalecendo o setor de inovação, tecnologia e empreendedorismo na região do pantanal.

Outro projeto de grande impacto apresentado por Caravina dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão de acostamento em projetos de engenharia de pavimentação asfáltica nas rodovias estaduais, que, embora sancionado no ano passado, sua vigência passou a valer a partir de 23 de junho deste ano, reforçando a segurança viária e a durabilidade das estradas sul-mato-grossenses.

As indicações feitas pelo deputado também revelam seu olhar atento às necessidades práticas da população. Uma delas solicita estudo de viabilidade para o retorno temporário de policiais civis inativos ao serviço ativo, buscando mitigar o déficit de efetivo e garantir a continuidade dos serviços prestados à população com menor custo ao Estado. Outra indicação propõe a expansão do projeto de Wi-Fi gratuito implementado na rodovia MS-040 para outras vias estaduais, considerando os resultados positivos alcançados em segurança, conectividade e suporte emergencial.

No campo da fiscalização e transparência, Caravina fez requerimentos importantes, como o que solicita informações detalhadas sobre a contratação emergencial da empresa responsável pela emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de questionamentos sobre o andamento do concurso público da Polícia Civil e sobre a malha aérea operada em Mato Grosso do Sul pela empresa Azul Linhas Aéreas.

A atuação do Deputado Caravina no primeiro semestre reflete um mandato comprometido com a eficiência administrativa e com o desenvolvimento regional. Seu trabalho técnico-legislativo, aliado ao diálogo constante com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e a população, reafirma sua posição de liderança e influência dentro do Parlamento sul-mato-grossense.

Ao manter o foco no fortalecimento das políticas públicas e no avanço da infraestrutura, segurança e inovação, Caravina encerra o semestre deixando uma marca de seriedade, responsabilidade e entrega.