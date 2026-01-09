Com foco nos municípios, Governo do Estado entrega investimentos em Eldorado e Japorã

Com estradas, ruas e espaços públicos que fazem parte do dia a dia de quem vive no interior do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul levou mais de R$ 9,7 milhões em investimentos para os municípios de Eldorado e Japorã, reforçando uma gestão que olha para as pessoas e para as realidades locais. As agendas foram conduzidas pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que exerce interinamente o cargo de governador enquanto Eduardo Riedel está em período de férias.

Em Eldorado, o Governo do Estado entregou obras de pavimentação e restauração asfáltica que somam mais de R$ 6,4 milhões em investimentos. As intervenções contemplam vias estratégicas da cidade, como a Avenida Tancredo Neves, a Rua Benedito da Silva e ruas do Bairro Spartaco Astolfi, promovendo melhorias diretas na mobilidade urbana, na segurança viária e no dia a dia da população.

Durante a entrega, Barbosinha destacou que a presença do Estado nos municípios vai além do cumprimento de agenda e reflete uma política pública baseada na escuta, na parceria e na construção conjunta de soluções.

“O nosso compromisso é estar perto das pessoas e dos prefeitos, entendendo a realidade de cada município. Um governo municipalista se constrói assim: com diálogo, planejamento e ações concretas que melhoram a vida de quem está na ponta”, afirmou o governador.

Ele também ressaltou que o trabalho do Governo do Estado segue em ritmo normal, garantindo continuidade administrativa e responsabilidade com os investimentos públicos. “Mesmo durante o período de férias do governador Eduardo Riedel, o Estado segue presente, entregando obras e honrando compromissos. Isso é resultado de planejamento e de uma equipe alinhada com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, completou.

A prefeita de Eldorado, Fabiana Maria Lorenci, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para que os investimentos cheguem de forma efetiva à população. “Essas obras representam mais qualidade de vida para a nossa população. Quando o Estado caminha junto com o município, os resultados aparecem, e Eldorado sente isso na prática”, afirmou a prefeita.

Na sequência, a agenda seguiu para Japorã, onde foram entregues diversas obras de infraestrutura e investimentos em iluminação pública, totalizando mais de R$ 3,2 milhões. O pacote inclui construções nas áreas administrativa, cultural, esportiva e de serviços públicos, além da implantação de iluminação ornamental em LED, ampliando a segurança e a qualidade dos espaços urbanos.

O prefeito de Japorã, Vitor da Cunha Rosa, conhecido como Malaquias, ressaltou que os investimentos refletem a atenção do Governo do Estado com municípios do interior e comunidades locais.

“Esses investimentos mostram que Japorã é vista e respeitada pelo Governo do Estado. São obras que melhoram a infraestrutura, fortalecem os serviços públicos e impactam diretamente a vida da nossa população. Esse apoio só é possível graças a uma gestão municipalista, construída no diálogo e na parceria com o Estado”, afirmou o prefeito.

Somados, os investimentos em Eldorado e Japorã se aproximam a R$ 10 milhões, evidenciando a política de interiorização dos recursos públicos e o compromisso do executivo sul-mato-grossense com o desenvolvimento equilibrado dos municípios.

As agendas reforçam a diretriz da atual gestão estadual de manter o Estado próximo das administrações municipais, ouvindo demandas, fortalecendo parcerias e transformando planejamento em obras que impactam diretamente a vida das pessoas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.