Com apoio do vereador Otávio Trad, eventos movimentaram a praça do Conjunto União

No último fim de semana, a praça Generoso da Costa Benevides, no Conjunto União, se tornou o principal ponto de encontro da comunidade com a realização de dois grandes eventos: a Festa Junina e a terceira edição da ECO RUN. Ambas as atividades contaram com o apoio do vereador Otávio Trad e atraíram milhares de pessoas.

A Festa Junina, em sua sétima edição, reuniu mais de 4 mil moradores. O evento teve barracas com comidas típicas, quadrilhas, atrações culturais e um animado bingo com R$ 10 mil em prêmios. Comerciantes locais aproveitaram para aumentar as vendas e divulgar seus produtos.

Já a ECO RUN, corrida de rua voltada ao esporte e bem-estar, reuniu cerca de 500 corredores, promovendo saúde e incentivo à prática esportiva entre os moradores da região.

Otávio Trad destacou a importância de ações como essas: “É gratificante ver a comunidade unida, celebrando a cultura e o esporte. São eventos que fortalecem os laços sociais e movimentam a economia local.”

Segundo os organizadores, a expectativa é que ambas as iniciativas retornem ainda maiores em 2026.