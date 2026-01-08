quinta-feira, 8/01/2026

Com 7 dias de vida, bebê prematuro “inaugura” cirurgia cardíaca congênita em hospital da capital e amplia assistência de alta complexidade em MS 

Procedimento foi resultado de um longo e criterioso período de preparação para garantir total segurança aos pacientes

O ano de 2026 começou reforçando os desejos de fé e esperança em dias melhores. José Davi, um recém-nascido prematuro, passou por uma cirurgia cardíaca delicada para corrigir uma Persistência do Canal Arterial (PCA) com apenas 7 dias de vida e pesando 1,450 kg. Esta foi a primeira cirurgia cardíaca pediátrica realizada no Hospital Unimed Campo Grande, marcando um importante avanço na assistência de alta complexidade de Mato Grosso do Sul. 

O procedimento foi resultado de um longo e criterioso período de preparação, que envolveu planejamento multiprofissional, adequação de protocolos, estrutura tecnológica e capacitação da equipe assistencial, para garantir segurança em todas as etapas do cuidado. Tudo foi conduzido com atenção, sensibilidade e rigor técnico, para que o recém-nascido e sua família recebessem um atendimento acolhedor, humanizado e de excelência. O resultado não podia ser outro: a cirurgia que durou pouco mais de 2 horas transcorreu como o esperado e o desfecho foi muito positivo. 

“É muito gratificante quando operamos em um hospital onde tudo foi preparado minuciosamente para receber esse paciente recém-nascido, que exige muitos detalhes, pois são muitas peculiaridades para um paciente tão pequeno. O resultado da cirurgia foi um sucesso e tenho as melhores perspectivas para continuar fazendo cirurgias cardíacas em crianças no Hospital Unimed Campo Grande, com a total segurança que o procedimento exige”, destacou Dra. Aparecida Afif, cirurgiã cardíaca pediátrica há 30 anos, que esteve à frente da cirurgia de José Davi.  

Após o procedimento cirúrgico, o bebê, agora com 35 semanas de vida, está fora de perigo, mas segue internado ala pediátrica do hospital, sob os olhares atentos da equipe assistencial para se recuperar com todo o suporte necessário. 

Paula Patrícia Silva de Oliveira Santos, mãe do pequeno José Davi, lembra que a angústia dos momentos que precederam a cirurgia se transformou em calmaria e segurança, mesmo antes do caçula de três irmãos entrar no Centro Cirúrgico. “Quando falaram que ele teria que passar pela cirurgia, é como se o chão se abrisse na minha frente, mas o acolhimento, as conversas com a equipe do hospital, principalmente com a doutora Aparecida, me trouxeram calma e, aos poucos, as coisas foram clareando e me deixando tranquila, porque eu sabia que meu filho estava em boas mãos. Graças a Deus deu tudo certo e eu só tenho que agradecer”, fala entre lágrimas de alegria.  

A iniciativa de realizar cirurgias cardíacas pediátricas em um hospital de Campo Grande amplia as possibilidades de tratamento dentro do estado, com a oferta de leitos de alta complexidade e reduz a necessidade de deslocamento de pacientes para outros centros de saúde, muitas vezes, fora de Mato Grosso do Sul. 

“Ao iniciar esse tipo de cirurgia em nosso hospital, estamos ampliando a capacidade de atendimento em cirurgias cardíacas pediátricas e congênitas não só para os nossos beneficiários, mas também para outros pacientes do nosso estado, que passam a contar com uma estrutura moderna e equipe multidisciplinar capacitada, reforçando nosso compromisso com uma assistência segura, qualificada e humanizada”, enfatizou Iara Freitas, diretora de assistência à saúde da Unimed Campo Grande.  

Enquanto José Davi segue em recuperação ao lado da família e da equipe que o acolheu desde os primeiros dias de vida, mesmo sem saber, sua história chega junto com um novo ano, como um símbolo de fé, esperança e recomeço, com a certeza de que, quando conhecimento, tecnologia e humanidade caminham juntos, vidas são transformadas. 

