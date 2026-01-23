Colírio aprovado nos EUA promete melhorar visão de perto e reduzir uso de óculos

A presbiopia é muito comum a partir dos 40 anos, quando a lente natural do olho perde elasticidade. É o momento em que muitas pessoas começam a afastar o celular ou o cardápio para conseguir enxergar melhor. Mas agora, um colírio aprovado nos Estados Unidos promete resolver a dificuldade para enxergar de perto com apenas uma gota. O medicamento é feito a base do princípio ativo Aceclidina e promete melhorar o foco por até dez horas, dispensando a necessidade de óculos de leitura.

A Aceclidina utilizada no colírio é usada há décadas para tratar glaucoma, e teve o efeito colateral observado por médicos que perceberam que os pacientes momentaneamente tinham a visão melhorada quando administrava o medicamento. A partir disso, a indústria isolou o princípio ativo e ajustou sua formulação para uso específico na presbiopia. O medicamento age ao contraindo a pupila, o que aumenta a nitidez para perto. Nossos olhos funcionam como uma câmera, que precisa ajustar o foco. Com o tempo, esse ajuste fica mais difícil pois a lente natural do olho perde elasticidade. É o momento em que muitas pessoas começam a afastar o celular ou o cardápio para conseguir enxergar melhor.

Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, um quarto da população mundial vive com essa condição e dependem de um óculos para a leitura. O efeito do medicamento aparece entre 15 e 20 minutos após a aplicação e pode ser utilizado por pessoas de qualquer idade. Por enquanto o colírio está disponível somente nos Estados Unidos, e recebeu o nome comercial de VIZZ. A caixa, tubo com doses líquidas para 25 dias, custa cerca de R$ 420. A venda do medicamento é feita apenas com prescrição médica.