Clube aposta em jogos com ingressos 100% gratuitos

Programa “Fortuna para Todos” oferece partidas gratuitas e cresce com apoio de patrocinador

O Fortuna Düsseldorf, da Bundesliga 2, vem adotando uma estratégia inovadora ao oferecer jogos com ingressos 100% gratuitos, por meio do programa “Fortuna para Todos”, criado na temporada 2023/24. A iniciativa busca aumentar a presença de torcedores no estádio e gerar uma atmosfera mais intensa, segundo Alexander Jobst, CEO do clube, que acredita que o valor de um jogo está na experiência e não no preço da entrada. Os jogos gratuitos são distribuídos por plataforma do clube, recompensando a fidelidade de fãs antigos e atraindo novos torcedores, muitos dos quais retornam em partidas pagas. O programa conta com o apoio financeiro do Targobank, que investiu 1,3 milhão de euros no projeto, incluindo fundos para categorias de base e futebol feminino.

Desde sua criação, a média de público da equipe cresceu de 29.683 em 2022/23 para 43.178 em 2025/26, evidenciando o sucesso da estratégia. A Merkur Spiel-Arena, que recebeu jogos da Euro 2024, tem capacidade para 54 mil pessoas e esteve lotada em partidas do programa, como a vitória de 2 a 1 sobre o Paderborn. Jobst afirma que o objetivo é criar um modelo de negócios sustentável, com alcance local e global, fortalecendo a identidade do clube e aproximando o futebol da comunidade. A iniciativa também prevê expansão gradual do número de jogos gratuitos, de três partidas na primeira temporada para cinco em 2025/26, com o último confronto previsto contra o Holstein Kiel em abril.

Para os torcedores e patrocinadores, o programa combina entretenimento, engajamento social e marketing esportivo, tornando o Fortuna Düsseldorf referência em inovação no futebol alemão. O clube pretende usar o sucesso da experiência para consolidar sua posição na segunda divisão e projetar o retorno à elite do futebol nacional, valorizando tanto a base quanto o futebol feminino como parte de sua filosofia de longo prazo. A combinação de estádio cheio, torcida engajada e patrocínio estratégico transformou os jogos gratuitos em vitrine para a marca do clube, com impacto positivo na visibilidade, receita indireta e na popularização do esporte.