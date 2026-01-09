Circuito de corrida Cidade Morena é homologado pela CBAT

Campo Grande inicia 2026 com o Circuito de Corrida Cidade Morena, primeiro circuito de provas de rua do estado homologado pela CBAT. O evento movimenta o calendário esportivo da Capital e oferece pontuação para o Bolsa Atleta Estadual. Serão quatro etapas ao longo do ano, com largada da primeira prova em 25 de janeiro, às 5h30, na Avenida Gury Marques, passando pelo bairro Cidade Morena. Os percursos incluem 21,098 km, 10 km e 5 km, com premiações em troféus e dinheiro para os melhores colocados.

Os três primeiros de cada categoria recebem inscrição automática na etapa seguinte. A 93 Produções organiza o circuito, que busca fortalecer o atletismo local e incentivar corredores amadores e profissionais. Além da competição, o evento consolida Campo Grande como referência nacional em corridas de rua homologadas. Espera-se grande participação de atletas de todo o estado e regiões vizinhas, promovendo esporte e saúde para a população.