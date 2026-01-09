sexta-feira, 9/01/2026

Circuito de corrida Cidade Morena é homologado pela CBAT

Milton
Publicado por Milton
Foto: EMS

Campo Grande inicia 2026 com o Circuito de Corrida Cidade Morena, primeiro circuito de provas de rua do estado homologado pela CBAT. O evento movimenta o calendário esportivo da Capital e oferece pontuação para o Bolsa Atleta Estadual. Serão quatro etapas ao longo do ano, com largada da primeira prova em 25 de janeiro, às 5h30, na Avenida Gury Marques, passando pelo bairro Cidade Morena. Os percursos incluem 21,098 km, 10 km e 5 km, com premiações em troféus e dinheiro para os melhores colocados.

Os três primeiros de cada categoria recebem inscrição automática na etapa seguinte. A 93 Produções organiza o circuito, que busca fortalecer o atletismo local e incentivar corredores amadores e profissionais. Além da competição, o evento consolida Campo Grande como referência nacional em corridas de rua homologadas. Espera-se grande participação de atletas de todo o estado e regiões vizinhas, promovendo esporte e saúde para a população.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Pantanal feminino projeta estreias em competições nacionais

Milton - 0
O time feminino do Pantanal SAF inicia 2026 com expectativa de uma temporada histórica, participando pela primeira vez da Copa do Brasil Feminina e...
Leia mais

Janeiro Branco: cuidar da mente é um ato de coragem

Milton - 0
O início do ano marca reflexões e novos recomeços, e é nesse contexto que o Janeiro Branco ganha relevância em Mato Grosso do Sul....
Leia mais

Justiça aceita denúncia e torna réus 20 na Operação Successione IV

Milton - 0
A Justiça Estadual recebeu a denúncia do Gaeco/MPMS e tornou réus 20 investigados por integrar uma organização criminosa armada voltada à exploração do jogo...
Leia mais

Agricultores bloqueiam acessos a Paris contra acordo UE-Mercosul

Milton - 0
Agricultores franceses iniciaram bloqueios nas estradas e em pontos turísticos de Paris antes do amanhecer desta quinta-feira em protesto contra o acordo comercial entre...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia