Cidade paranaense enfrenta tornado com ventos de 180 km/h

Publicado por Milton
Foto: Imepar

São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), foi atingida por um tornado no início da noite de sábado (10), provocando destruição de telhados, queda de árvores e interrupção de energia elétrica. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos chegaram a 180 km/h, o que classifica o fenômeno como F2 na escala Fujita, que vai de 0 a 5.

O bairro mais atingido foi Guatupê, onde cerca de 350 residências tiveram telhados destruídos, impactando aproximadamente 1,2 mil pessoas. Duas famílias ficaram desalojadas e foram abrigadas por parentes, enquanto duas pessoas sofreram ferimentos leves. Além do destelhamento, os ventos derrubaram portões, danificaram postes, provocaram a destruição de um galpão e desligaram semáforos em várias vias da cidade.

Em resposta à emergência, a prefeita Nina Singer informou que foi montado um ponto de apoio na subprefeitura de Guatupê, com distribuição de lonas para proteger temporariamente as casas danificadas. A Defesa Civil enviou 2,6 mil telhas para auxiliar na reconstrução das residências afetadas, garantindo suporte às famílias enquanto os reparos são realizados.

