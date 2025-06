CHAPADÃO DO SUL: Mais benefícios para a população, Deputado Rodolfo Nogueira anuncia R$ 2,5 Milhões para a saúde.

A Saúde é uma das prioridades da administração municipal, e nesta quarta-feira, 04, importante recurso de R$ 2,5 milhões foi anunciado para investimento na saúde pública de Chapadão do Sul.

O anúncio foi feito pelo Deputado Federal Rodolfo Nogueira durante visita ao Prefeito Walter Schlatter, no Paço Municipal.

Quando falamos em uma emenda de R$ 2,5 milhões destinada à saúde, não estamos falando apenas de números. Estamos falando de vidas. De mães que terão um atendimento digno no pré-natal. De idosos que encontrarão medicamentos disponíveis. De crianças que serão atendidas com mais rapidez e cuidado. Porque investir em saúde é investir naquilo que mais importa: o bem-estar da população.

” Obrigado pela visita, Deputado. Você sabe que Chapadão do Sul estará sempre de portas abertas para você. Principalmente, um deputado que temos que valorizar, que é amigo de Chapadão do Sul, e que traz emendas tão importante para o desenvolvimento, principalmente para a saúde”, ressaltou o Prefeito Walter Schlatter.

O Deputado Federal lembrou que durante reunião em Brasília com o chefe do executivo municipal e vereadores já havia confirmado R$ 1,5 milhões para a saúde, e que agora garantiu um aporte de mais de R$ 1 milhão, totalizando R$ 2,5 milhões, “pra gente poder realmente caminhar com a prefeitura, com o prefeito Walter e todos da base do prefeito”.

“Em nome da nossa Secretária de Saúde, Adriana Tobal, em nome de toda a nossa população, agradecemos por essa parceria”, destacou Schlatter.

Também participaram do encontro com o Deputado, o vice-prefeito Defensor Ernany, além de secretários municipais, dos vereadores Raul, Leonardo, Ricardo Bannak, Marcel D’Angelis e Sindolei, Vereador da cidade de Paranaíba.