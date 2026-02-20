Centro de Triagem de Três Lagoas se torna referência no atendimento de animais silvestres da região

Um tamanduá-bandeira atropelado e em estado grave foi um dos primeiros animais silvestres a dar entrada no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Três Lagoas, logo após a inauguração da unidade. O animal chegou bastante debilitado, com quadro clínico delicado, o que inicialmente gerou apreensão quanto à sua sobrevivência.

Com atendimento veterinário especializado e acompanhamento contínuo da equipe técnica, o tamanduá passou por tratamento, período de recuperação e reabilitação, até apresentar condições adequadas para o retorno ao ambiente natural. Após avaliação final, o animal foi considerado apto e já foi devolvido à natureza, simbolizando a efetividade do trabalho desenvolvido pela nova unidade.

Para o diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, o caso representa a importância da estrutura implantada no interior do Estado.

“A recuperação e a soltura desse tamanduá demonstram a relevância do CETAS de Três Lagoas para a proteção da fauna silvestre. São ações como essa que reforçam o compromisso do Imasul com a conservação da biodiversidade e com o atendimento adequado aos animais vítimas de acidentes e outras situações de risco”, destacou.

Demanda regional

O funcionamento efetivo do CETAS de Três Lagoas teve início em 15 de dezembro de 2025. Desde então, a unidade já realizou 137 atendimentos a animais silvestres, evidenciando a significativa demanda regional.

Até o momento, foram atendidos 114 aves, 21 répteis e 2 mamíferos — incluindo um lobinho que deu entrada na unidade nesta data — demonstrando o perfil predominante da fauna silvestre recebida pelo centro.

Os números confirmam a importância estratégica da unidade para a região Leste do Estado, permitindo respostas mais rápidas às ocorrências, reduzindo o tempo de deslocamento e aumentando as chances de recuperação e reintrodução dos animais à natureza.

Segundo o fiscal ambiental e chefe da Unidade Regional do Imasul em Três Lagoas, Rafael Alex Barbosa, os dados reforçam a decisão acertada da implantação da estrutura no município.

“Esses atendimentos mostram que a criação do CETAS em Três Lagoas foi uma decisão estratégica. A unidade permite respostas mais rápidas às ocorrências, reduz o tempo de deslocamento e aumenta significativamente as chances de recuperação e soltura dos animais”, ressaltou.

Integração

Além do atendimento regionalizado, a implantação do CETAS também contribui para a descentralização dos serviços prestados pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. Antes da criação da unidade em Três Lagoas, todos os animais feridos da região eram encaminhados à Capital, o que gerava sobrecarga no sistema.

Para a gestora do CRAS/Imasul, Aline Duarte, a integração entre as unidades representa um avanço importante na política estadual de proteção à fauna.

“O CETAS de Três Lagoas tem um papel fundamental ao realizar a triagem e os atendimentos iniciais na própria região. Isso permite que o CRAS receba apenas os casos de maior complexidade, garantindo melhor organização do fluxo, mais eficiência no tratamento e melhores condições de recuperação para os animais silvestres”, explicou.

O episódio reforça o papel estratégico do CETAS de Três Lagoas no resgate, tratamento, reabilitação e reintrodução de animais silvestres, contribuindo diretamente para a preservação da fauna e para o fortalecimento das políticas ambientais em Mato Grosso do Sul.

Infraestrutura

O CETAS de Três Lagoas é uma estrutura inédita na região e resulta de mais de dez anos de monitoramento ambiental, estudos técnicos e articulação entre o poder público e empresas instaladas no município. A unidade surge como resposta direta à realidade local, caracterizada por um verdadeiro corredor ecológico, com extensas áreas de vegetação nativa, reflorestamento e matas ciliares.

Dedicado ao resgate, atendimento emergencial e triagem de animais silvestres, o CETAS foi discutido desde sua concepção com as principais empresas da região, contando com a adesão de Suzano, Eldorado, Cargill, Curtume Três Lagoas, Omya do Brasil, International Paper, Nouryon, Sitrel, Proactiva, White Martins e, mais recentemente, Arauco.

Projetada com layout técnico específico para o manejo e a permanência temporária dos animais, além do atendimento emergencial, a unidade segue rigorosos padrões de segurança sanitária e bem-estar animal, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

O investimento total no CETAS de Três Lagoas chega a aproximadamente R$ 1,7 milhão, com recursos das empresas parceiras, que viabilizaram a conclusão da obra e a aquisição dos materiais necessários para o início da operação.

Além disso, o Imasul forneceu integralmente mobiliário, equipamentos diversos, sistema de climatização, geladeira, bebedouro e veículo, garantindo plena funcionalidade à unidade e permitindo o atendimento imediato aos animais silvestres, bem como sua permanência temporária até a soltura em ambiente natural ou o encaminhamento ao CRAS, quando necessário.