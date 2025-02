CEASA/MS tem crescimento de 3,1% nas vendas de hortifrutigranjeiros

A CEASA/MS teve um crescimento significativo em 2024, com aumento de 3,1% na comercialização de hortifrutigranjeiros, totalizando 216 mil toneladas, em comparação com 210 mil toneladas no ano anterior. Esse avanço também refletiu no faturamento, que atingiu R$ 850 milhões, um aumento de 12,16%.

A expansão foi impulsionada, principalmente, pela zona rural de Campo Grande e cidades do interior, como Sidrolândia, que se tornou o maior fornecedor estadual, superando Terenos e outros municípios. No cenário nacional, São Paulo continua como o maior fornecedor, seguido por Minas Gerais.

Mato Grosso do Sul subiu para a terceira posição, com 28,5 mil toneladas comercializadas. O diretor-presidente da CEASA/MS, Daniel Mamédio, destacou o crescimento da participação local como reflexo do empenho dos produtores, evidenciando o potencial do estado como polo de produção de alimentos.