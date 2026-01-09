Casal é preso em flagrante ao tentar enviar drogas pelos Correios

Um casal foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ao tentar enviar drogas pelos Correios em Coronel Sapucaia. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira, 8, após denúncia anônima informar sobre o envio de entorpecentes. Os policiais localizaram inicialmente quatro volumes suspeitos e realizaram vigilância na agência. Durante a abordagem, um veículo com placas paraguaias chegou, e os suspeitos começaram a descarregar novas caixas.
A mulher, de 26 anos, confirmou que as embalagens continham maconha e que já havia enviado remessas anteriores. Ela e o comparsa de 20 anos foram presos em flagrante. O entorpecente e o veículo foram apreendidos e levados para perícia. O casal foi conduzido à delegacia local para autuação.
A DENAR reforça que denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 99995-6105 e (67) 3345-0000.